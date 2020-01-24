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ملابسات القبض على “إبليس” في شوارع السعودية! (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-24T12:28:07+03:00
2020-01-24T12:29:16+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
ملابسات القبض على “إبليس” في شوارع السعودية! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديوهات لشخص “غريب الأطوار” يطلق على نفسه اسم “إبليس” ويسيء للذات الإلهية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.

وتظهر الفيديوهات الشاب الذي حول ملامحه بشكل غريب عن طريق استخدام مساحيق سوداء في منطقة العينين، ليبدو بالصورة النمطية التي نشاهدها في الدراما العربية والغربية عن الشيطان، وهو يستمع للأغاني.

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وقال حساب “موجز الأخبار” السعودي الموثق بالعلامة الزرقاء، إن قوات الشرطة ألقت القبض على “إبليس” دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع مقاطع فيديو “إبليس”، عبر وسم #أطلقوا_سراح_إبليس، على موقع “تويتر”، فيما أكد عدد منهم أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات حول “إبليس”، فيما لم يتسن لـ (كل الوطن) التأكد من صحة الموضوع.

المصدر: روسيا اليوم

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367666

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