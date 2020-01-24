ملابسات القبض على “إبليس” في شوارع السعودية! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديوهات لشخص “غريب الأطوار” يطلق على نفسه اسم “إبليس” ويسيء للذات الإلهية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.

وتظهر الفيديوهات الشاب الذي حول ملامحه بشكل غريب عن طريق استخدام مساحيق سوداء في منطقة العينين، ليبدو بالصورة النمطية التي نشاهدها في الدراما العربية والغربية عن الشيطان، وهو يستمع للأغاني.

وقال حساب “موجز الأخبار” السعودي الموثق بالعلامة الزرقاء، إن قوات الشرطة ألقت القبض على “إبليس” دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.

جابووووه الرجاجيل pic.twitter.com/nyNlBn92aw — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) January 23, 2020

وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع مقاطع فيديو “إبليس”، عبر وسم #أطلقوا_سراح_إبليس، على موقع “تويتر”، فيما أكد عدد منهم أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه.

#اطلقو_سراح_ابليس



تم القبض عليه في قضية "عقوق"

وكذلك التشبه بالشيطان ، وهذي سلوكيات يرفضها الشرع والقانون



"صباح الألوهية صباح الملوخية"



نسأل الله السلامة لنا وللأجيال القادمة. pic.twitter.com/aa3gZC2g1F — وش سالفه الهاشتاق (@Hashtagat_1) January 23, 2020

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات حول “إبليس”، فيما لم يتسن لـ (كل الوطن) التأكد من صحة الموضوع.

اذا ابليس يسمع لابونوره وش عذرك انت ماتسمع؟ pic.twitter.com/iIhsuEdtZO — Khaled (@ALTOMAN49) January 22, 2020

المصدر: روسيا اليوم