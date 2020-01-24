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في بيان لوزارة الخارجية : الأردن يدين إعتداء الشرطة الإسرائيلية على مصلي المسجد الأقصى

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
في بيان لوزارة الخارجية : الأردن يدين إعتداء الشرطة الإسرائيلية على مصلي المسجد الأقصى

كل الوطن- متابعات  – عمان : أدان الأردن، الجمعة، إعتداء الشرطة الإسرائيلية على مصلي المسجد الأقصى، بعد صلاة فجر اليوم.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية، ضيف الفايز، تلقت الأناضول نسخة منه.

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وأكد الفايز بأن “ما جرى من اقتحام للشرطة الإسرائيلية للحرم الشريف والاعتداء على المصلين الآمنين، ممارسة استفزازية مدانة وانتهاكاً لإلتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالإحتلال وفقاً للقانون الدولي”.

وشدد على “ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحرمة المسجد وحرية المصلين وسلامتهم واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة وتجنب الاستفزاز والتصعيد”.

واقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، بعد انتهاء صلاة الفجر، وحاولت إفراغه من المصلين.

وتوافد مئات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، تلبية لحملة “فجر الأمل” التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضًا للإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها إسرائيل على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ومحاولات السيطرة الكاملة عليهما.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367712

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