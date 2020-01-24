وزير الطاقة السعودي من دافوس يبرز خطط الاستدامة وما يثبته رئاسة المملكة لـG20

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن رئاسة بلاده لقمة العشرين يثبت دور بلاده الفعال على الساحة الدولية بمجالات مختلفة على رأسها مجال الطاقة.

جاء ذلك في حوار بالمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” حيث قال: “ينبغي علينا كمستضيفين لمجموعة العشرين أن نكون فاعلين ومنخرطين وواعين للبدائل الأخرى ‏والطموحات والأولويات، وأن نكون منفتحين للأفكار والمقترحات”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن تُحقق الاستدامة في الطاقة وأمن الطاقة ووصول الإمدادات ‏واستقرارها من دون تحري كل الخيارات المتاحة، وأن يكون هناك توافقا بهذا الشأن”.

وتابع الوزير وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية داعيا إلى “ضرورة التخفيف من آثار انبعاثات الغازات التي تولد تغير المناخ، حيث أن هناك انبعاثات من التحول الصناعي واستخدام النفط والغاز ومن مصادر الاستخراجية والإنتاج ونقل المواد الطاقية”، مشيرا إلى أن “المملكة لديها طرق عدة وستبرهن ذلك ‏في الشهرين القادمين من خلال برنامج وطني يتعلق باقتصاد الكربون الدائري للإسهام في تخفيف الانبعاث التي يأتي معظمها من الموارد الأحفورية الهدركربونية بما في ذلك الاستخراج”.

وأضاف: “هناك خططا لاستحداث موارد جديدة للتصنيع التي تسهم بحوالي 30% من الانبعاثات والانتقال المستدام”، لافتا إلى أن “نيوم مثال لدعم خطوات الطاقة النظيفة وستكون منطقة مستدامة ومتجددة بالدرجة الأولى والتي تركز على السيارات الهدروجينية ونواحي عديدة أخرى انطلاقاً للوصول إلى المناخ العالي الكفاءة والصديق للبيئة”.