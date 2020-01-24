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» » “ديلي ميل” تنشر فيديوهات مروعة من قلب “المدينة الموبوءة”.. الصينيون يتساقطون في الشوارع!

“ديلي ميل” تنشر فيديوهات مروعة من قلب “المدينة الموبوءة”.. الصينيون يتساقطون في الشوارع!

كل الوطن- فريق التحرير
2020-01-24T15:18:21+03:00
2020-01-24T15:19:33+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“ديلي ميل” تنشر فيديوهات مروعة من قلب “المدينة الموبوءة”.. الصينيون يتساقطون في الشوارع!

كل الوطن- وكالات- ار تى : تداول نشطاء مقاطع فيديو مروعة لأشخاص انهاروا في شوارع مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة العشرات وسط مخاوف من تحوله لوباء.

وأظهرت عشرات الفيديوهات أشخاصا يفترشون الأرض في الشوارع ومحطات وسائل النقل العمومية، بعد فقدانهم وعيهم نتيجة الإصابة بالفيروس، بينما يهرع لهم المسعفون محاولين إبعاد المواطنين عن المكان وتوزيع الكمامات عليهم.

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وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أنها لم تتمكن من التحقق من صحة مقاطع الفيديو التي تم نشرها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق أعلنت كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عن ظهور فيروس كورونا على أراضيها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من السابق لأوانه “إلى حد ما” إعلان فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ عالمية.

وتسبب الفيروس، وهو مرض شبيه بالسارس يهاجم الجهاز التنفسي، بمقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة 800 شخص في جميع أنحاء العالم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367729

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