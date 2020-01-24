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الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المركبات وتفكيكها في الرياض

كل الوطن- فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المركبات وتفكيكها في الرياض

كل الوطن- متابعات- فريق التحرير:  تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها ، بداخل أحد الأحواش بحي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض ، لإعادة بيع أجزاءها.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن العثر على (36) مركبة تم تفكيك أجزائها وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها ، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367748

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