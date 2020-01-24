بوتين: روسيا تتفهم مخاوف الجانب الفلسطيني في عملية التسوية

كل الوطن- وكالات: اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا تتفهم مخاوف الجانب الفلسطيني في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

بيت لحم – سبوتنيك. وقال في بداية الاجتماع مع الزعيم الفلسطيني محمود عباس: “العلاقات الروسية الفلسطينية لها جذور طويلة، نحافظ على العلاقات في مختلف المجالات وقد ذكرتها للتو، نحن مستعدون لزيادة هذا التفاعل”.

وأضاف رئيس روسيا الاتحادية: “هذا يتعلق بالاقتصاد، والمجال الإنساني، وهذا بالطبع يتعلق بقضايا مرتبطة بالتسوية الإسرائيلية، أنا أفهم مخاوفك في هذا المجال”.

وأعرب فلاديمير بوتين عن سروره بالقدوم إلى بيت لحم للتشاور مع الرئيس الفلسطيني في عدد م