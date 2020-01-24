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قبائل مأرب ترعب الحوثيين وتعلن النفير العام

كل الوطن- فريق التحرير
2020-01-24T19:22:47+03:00
2020-01-24T19:23:08+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
قبائل مأرب ترعب الحوثيين وتعلن النفير العام

كل الوطن- مارب برس : علنت قبائل في محافظة مأرب النفير العام لمساندة قوات الشرعية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر محلية لـ «مأرب برس» اليوم الجمعة ان قبائل عبيدة ومراد والجدعان اعلنت النفير العام لدعم قوات الجيش في جبهة نهم.

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وافادت المصادر بأن القبائل تحشد منذ يوم امس متوعدة الحوثيين ومعلنة النفير في وجه الانقلابيين.

ومنذ الجمعة الماضية تدور معارك عنيفة في جبهة نهم تكبدت فيها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة ، فيما تواصل قوات الجيش التقدم في الجبهة

وامس عبر اجتماع رفيع لقيادات عسكرية بمأرب برئاسة وزير الدفاع ،عن الفخر والاعتزاز بمواقف وبطولات قبائل مأرب والجوف وشبوة البيضاء وأبين وكل أبناء اليمن وهبتهم المساندة ووقفتهم الثابتة والشجاعة إلى جانب أخوانهم في القوات المسلحة لدحر المليشيا الإرهابية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367771

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