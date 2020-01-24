حسن الرداد يكشف حقيقة انفصاله عن إيمي سمير غانم

أبدى الفنان حسن الرداد استياءه من الشائعات الأخيرة التى ترددت عن أسرته وزوجته إيمي سمير غانم.

وقال الرداد، خلال لقاء في برنامج “mbc trending”، إن الناس والإعلام يتحدثون عنهما من قبل زواجهما، والآن بعد سنوات من الزواج ما زال الحديث عنهما مستمرا.

وأضاف: “أنا متفهم الأمر، طالما في ناس محبوبة والناس عاوزه تعرف أخبارها، فبيكون في أخبار وشائعات طول الوقت، لكن المفروض يكون الكلام عن مواضيع حقيقية”.

وتابع: “الكلام في الأول كان عن إيمي حامل، وبعدين قالوا خلفنا بنت اسمها كنزي، وهكذا، أنا حاليا بتجاهل مثل هذه الأمور، ولا انفيها”.

وقدم حسن الرداد، مؤخرا، عروض مسرحيته لوكاندة الأوباش، في موسم الرياض، بطولة ماجد المصري ومايا دياب، وإنجي علي، وسعد الصغير، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.

وأقيم حفل زفاف إيمي سمير غانم وحسن الرداد فى عام 2016 في أحد فنادق الجونة بالغردقة، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة منهم والدا العروس الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وأختها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانون، ميرفت أمين ورجاء الجداوي وسمير صبري ودرة زروق وماجد المصري وروجينا وزوجها أشرف زكي، وإيناس كامل ودينا ومجدي كامل وزوجته مها أحمد وشيكو وهشام ماجد وميس حمدان وحنان مطاوع وشيماء سيف والمنتج أحمد السبكي، والمؤلف محمد سيد بشير، وآخرون.

المصدر: ليالينا