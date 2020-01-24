تسجيل الدخول
» » مومياء كاهن مصري تنطق بعد 3 آلاف عام

مومياء كاهن مصري تنطق بعد 3 آلاف عام

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية

استطاع العلماء البريطانيون استعادة صوت كاهن يدعى بـ “نسيامون” الذي توفي في مصر منذ نحو 3 آلاف عام

وقد نشرت مجلة Scientific Reports العلمية نتائج دراستهم بهذا الشأن. وأشار التقرير العلمي إلى أن المومياء احتفظت بحبال صوتية وحنجرة

اقرأ أيضا…

واستعان العلماء والمهندسون بالماسح الضوئي للأشعة المقطعية كي يشكلوا نموذجا ثلاثي الأبعاد لأعضاء كلام الكاهن المتوفي، ثم طبعوه بطابعة ثلاثية الأبعاد (3D ) ليربطوه بحنجرة اصطناعية ومكبرات الصوت ويسجلوا ما كان بمقدور الكاهن إطلاقه

وقال العلماء إن الحنجرة الكمبيوترية أطلقت صوتا متوسطا بين “آ” و”إي”. ويمكن سماعه في الثانية الـ30 لمقطع فيديو قدمه العلماء

يذكر أن نسيامون (Nesyamun) هو من أكثر المومياوات شهرة تحفظ في متحف ليدز في بريطانيا. وعثر على تابوت حجري برفات الكاهن أثناء إجراء الحفريات في معبد الإله آمون في مصر

ومن المعلوم أن رجل الدين عاش في مصر أيام فرعون رمسيس الـ11 وتوفي بسن يناهز 50 عاما. وحفر على تابوته طلب وجهه للآلهة بإعادة الكلام إليه

المصدر: نوفوستي

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367787

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.