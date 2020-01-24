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فتيات بدار أيتام يستغثن بالسيسي بسبب تحرش جنسي

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
فتيات بدار أيتام يستغثن بالسيسي بسبب تحرش جنسي

قامت وزيرة التضامن المصرية نيفين القباج، بزيارة مفاجئة لدار أيتام في مصر الجديدة، بعد استغاثة الفتيات هناك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب تعرضهن للتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة التضامن، أن عددا من الفتيات بدار رعاية “أخوين”، “تعرضن للتحرش من قبل رئيس مجلس إدارة الدار بعد وفاة المشرفة عليهن، الأمر الذى دفع البنات إلى نشر إغاثة لرئاسة الجمهورية ووزيرة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

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وفتح فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحقيقا مع إدارة الجمعية واستمع إلى أقوال الأيتام ووثقها كتابيا، ومن خلال تسجيل مقاطع فيديو لشهادة الأطفال فيما يخص وقائع التحرش اللفظي والجنسي الذي قام به رئيس مجلس إدارة الجمعية المتحرش جنسيا بالأطفال.

كما أخذ الفريق، تعهدا على رئيس مجلس الإدارة المتحرش، بعدم دخول الجمعية لحين الانتهاء من التحقيقات.

المصدر: الدستور

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367790

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