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الكويت ترد بقوة على تهديد الحرس الثوري للسعودية والإمارات

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
الكويت ترد بقوة على تهديد الحرس الثوري للسعودية والإمارات

أعلنت الكويت رفضها لغة التهديد وكذلك التصعيد بين الدول الخليجية وإيران، وذلك بعد تصريحات قادة الحرس الثوري الإيراني ضد السعودية والإمارات.

وفي رده على سؤال بشأن التهديدات الإيرانية لدول خليجية بعد تفجير حافلة للحرس الثوري يوم الأربعاء الماضي، قال الجار الله: “لسنا مع التهديد أيا كان مصدره ولأي كان موجها ولسنا مع أي تصعيد”، بحسب صحيفة السياسة الكويتية.

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وكان قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، طلب الإذن من الرئيس حسن روحاني لتنفيذ “عمليات انتقامية” ضد السعودية والإمارات.

وقال جعفري ذلك خلال مراسم دفن بمدينة أصفهان (وسط) لجنود قتلوا في هجوم استهدف الحرس الثوري، الأربعاء، حسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

واتهم جعفري الرياض وأبوظبي بالتورط في الهجوم، من خلال “أنشطة استخباراتية” على الحدود مع باكستان.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367794

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