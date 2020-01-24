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بالفيديو.. مقتل 4 أشخاص بزلزال قوي ضرب شرق تركيا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
بالفيديو.. مقتل 4 أشخاص بزلزال قوي ضرب شرق تركيا

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون، جراء زلزال قوي ضرب، مساء اليوم الجمعة، مناطق شرق تركيا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة إلى كل من سوريا والعراق ولبنان.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن عدد ضحايا الزلزال يبلغ حاليا 4 قتلى، بعد أن تحدث في تقرير أولي عن سقوط مصابين فقط.

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كما أفاد صويلو بسقوط عدد من الجرحى، مشيرا إلى أن الزلزال أدى إلى انهيار وتضرر عشرات المباني السكنية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مناطق شرق تركيا تعرضت لزلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكدا أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367802

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