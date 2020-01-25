الجبير: لا علاقات للسعودية مع إسرائيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، إنه لا علاقات للسعودية مع إسرائيل.

وأضاف أننا “متمسكون بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن.

وفي الشأن الإيراني، تساءل الجبير عن كيفية التفاوض مع طهران إذا كان دستورها ينص على تصدير الثورة.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي، أن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة من السعودية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة، وقال: “الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة فكيف لنا التفاوض مع طهران؟”.

وأكد الجبير أنه يجب حل الأزمات والصراعات في المنطقة بالتنسيق والحوار.

في الشأن اليمني، قال الجبير إن اليمنيين اشتركوا بالحوار الوطني، لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم، وأضاف السعودية لا تقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن، وقال: “لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي”.

المصدر: RT