تسجيل الدخول
» » الجبير: لا علاقات للسعودية مع إسرائيل

الجبير: لا علاقات للسعودية مع إسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
الجبير: لا علاقات للسعودية مع إسرائيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، إنه لا علاقات للسعودية مع إسرائيل.

وأضاف أننا “متمسكون بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن.

اقرأ أيضا…

وفي الشأن الإيراني، تساءل الجبير عن كيفية التفاوض مع طهران إذا كان دستورها ينص على تصدير الثورة.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي، أن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة من السعودية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة، وقال: “الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة فكيف لنا التفاوض مع طهران؟”.

وأكد الجبير أنه يجب حل الأزمات والصراعات في المنطقة بالتنسيق والحوار.

في الشأن اليمني، قال الجبير إن اليمنيين اشتركوا بالحوار الوطني، لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم، وأضاف السعودية لا تقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن، وقال: “لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي”.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367805

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.