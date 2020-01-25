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بومبيو: النظام الإيراني في أسوأ أحواله

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
بومبيو: النظام الإيراني في أسوأ أحواله

كل الوطن – الرياض:

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مقابلة إذاعية أن النظام الإيراني في أسوأ أحواله، مؤكداً أن سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه إيران ناجحة، وأنها أعادت تأسيس ردع صارم بوجه طهران.

كما رأى في مقابلة مع NPR مساء الجمعة أن تلك السياسة رفعت تكلفة استخدام إيران وكلاءها وأذرعها في المنطقة

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أما تعليقاً على ما قاله نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، حول التفلت من قيود تخصيب اليورانيوم التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه ترمب عام 2018، فقال بومبيو إن ظريف “يثرثر فقط في هذا الشأن”، معتبراً أن النظام الإيراني في أسوأ أحواله التي مر بها عبر التاريخ.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367874

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