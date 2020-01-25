خالد بن سلمان: إيران وداعش والقاعدة أوجه لعملة واحدة

كل الوطن – الرياض:

أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، أن التهديد الأكبر الذي تواجهه المنطقة والأمن الدولي هو النظام الإيراني وميليشياته في المنطقة من جهة، وداعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية من جهة أخرى.

وأضاف في مقابلة أجراها معه موقع فايس الأمريكي وبثتها قناة العربية اليوم الجمعة، إنهما وجهان لعملة واحدة، فهم جميعًا يؤمنون بنفس المبدأ، وليس بالضرورة إيمانهم بالأيديولوجية ذاتها.

وتابع الأمير خالد بن سلمان “كلاهما لا يؤمنان بسيادة الدول، ويؤمنان بإقامة دولة أيدولوجية عابرة للحدود، كما أنها لا يحترمان القانون الدولي، ورغم أنهما يتنافسان أحيانًا ويتقاتلان، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بنا فإنهما يتعاونان علينا باعتبارنا عدوهما المشترك ويتعاونان في ذلك”.