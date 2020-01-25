د. عبدالمجيد الجلاَّل: أمريكا وأوروبا وإيران بين التهدئة والتصعيد!

لا يزال التوتر ، والتصعيد المتفاوت في حِدّته ، يُخيَّم على أجواء طهران وواشنطن، والعواصم الأوروبية ، ورسائل مُتبادلة ، بهذا الشأن ، تشي ، بحالةٍ من التهدئة تارة ، والتصعيد تارة أخرى.

في جديد هذه الأجواء ، أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لضمان أمن المنطقة ، والحدّ من التوتر فيها ، لكنَّ الرئيس الإيراني ، وخلال بضعة ساعات فقط ، عاد إلى لغة التهديد والتصعيد، فقال بأنَّ القوات الأمريكية في المنطقة لم تعد بمأمن ، وأنَّ الأمر نفسه ينسحب على الأوروبيين إذا وقعت حالة من الفوضى ، واتسع نطاقها.

وزاد من نبرة التصعيد الإيراني هذا ، تصريح حسين سلامي قائد الحرس الثوري ، الذي بدا فيه متفاخراً بقوة بلاده ، ومهدداً في الوقت نفسه ، بأنَّ إيران لم ولن تُستهدف ، بعد الغارات التي شنتها على القوات الأمريكية في العراق .

تصريحات روحاني ، وحسين سلامي ، تدعو إلى القلق ، والتوجس ، من سير الأحداث مستقبلاً ، إذا استمرت إيران في التناغم مع لغة التصعيد.

في المقابل تستمر الضغوط الاقتصادية الأمريكية الشديدة، باتجاه خنق الاقتصاد الإيراني ، وتجفيف موارده المالية ، وإن ظهرت مؤخراً تصريحات أمريكية مُتناقضة بشأن التعامل مع إيران ، إذ صرح وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر بأنَّ بلاده مُستعدة للحوار غير المشروط مع إيران , ولم تمض سوى ساعاتٍ قليلة على بيانه، حتى جاء بيان الرئيس الأمريكي ترامب مناقضاً له تماماً ، إذ قال بأنَّه لم يعد يكترث بإجراء حوارٍ مع إيران ، بقدر تصميمه على فرض مزيد من العقوباتٍ عليها !

وهذا التخبط والفوضى وعدم الاتساق ، في التعاطي مع الملف الإيراني ، هو سمة الاستراتيجية الأمريكية الراهنة ، وقد تظل كذلك ، على الأقل ، في فترة رئاسة الرئيس ترامب.

من جهةٍ أخرى ، جرى تصعيد خطير ، بشأن الاتفاق النووي بين إيران ، والعواصم الأوروبية ، بقرار المانيا ، وفرنسا ، وبريطانيا ، تفعيل آلية فض النزاع الواردة في بنود الاتفاق النووي ، وجاء التصعيد الأوروبي رداً على إعلان إيران استمرارها بتقليص التزاماتها النووية إثر مقتل قاسم سليماني ، بما قد يترتب على ذلك ، في نهاية الأمر ، فرض المزيد من العقوبات على طهران ، رغم نفي الدول الثلاث ذلك.

انتقدت بشدة كلٍ من إيران وروسيا القرار الأوروبي ، وأنَّه سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات في المنطقة ، وقد يزيد من التوتر والاضطراب الذي تشكو منه أصلاً!

التصعيد الجاري بين أطراف الصراع في المنطقة ، يجري بالتزامن مع الجهود الدولية والإقليمية للبحث عن سبلٍ للتهدئة ووقف التصعيد المتنامي بين الأطراف المُتصارعة !

على كل حالٍ ، قد لا تنجر المنطقة ، إلى مواجهة ساخنة ، ولكن ستظل بين التهدئة والتصعيد‏ ، ما يعني أنَّ أجواء التصعيد ، والتوتر ، وعدم الاستقرار ، ستظل اللغة السائدة ، في المنطقة ، على الأقل ، على المدى المنظور .