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في تهم فساد.. توقيف رئيس بلدية آخر في جازان بعد إخلاء سبيله

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
في تهم فساد.. توقيف رئيس بلدية آخر في جازان بعد إخلاء سبيله

كل الوطن – متابعات:

بعد أيام من استعادة رئيس بلدية في جنوب جازان من الخارج والتحفظ عليه في تهم فساد، علمت «عكاظ» أن الجهات المعنية أودعت رئيس بلدية سابق بإحدى المحافظات في التوقيف مرة أخرى، بعد خروجه بكفالة من قضايا سابقة أعفي من منصبه على إثرها.

وأوضحت المصادر، أن رئيس البلدية السابق تم إعفاؤه بعد التحقيق معه في تهم مالية، ثم خضع للتحقيق مجددا في قضايا مالية، ومشاريع غير موجودة على أرض الواقع، ولم تفلح محاولاته في إقناع المحققين بنقل المشروع لمكان آخر.

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وأثبتت التحقيقات صرف المتهم مبالغ مالية تتجاوز 3 ملايين ريال لمشاريع صغيرة لا تستحق، إضافة لصرفه مبالغ مالية لمشاريع غير موجودة على الأرض، ومشاريع صيانة وهمية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367894

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