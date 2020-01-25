يسرا أُصيبت بالرعب 3 أشهر لهذا السبب

كل الوطن – متابعات:

بعد إثارتها الجدل بإعلانها إصابتها بمرض سرطان الدم، أوضحت الفنانة المصرية يسرا أن بعض الناس فهمت حديثها بشكل خاطئ في «السوشيال ميديا» عقب كلامها خلال برنامج تلفزيوني تناولت فيه شكوكها عن إصابتها بهذا المرض.

وأكدت يسرا في تصريحات لليوم السابع المصرية أنها لم تصب بهذا المرض، مفسرة أنها عاشت في رعب لمدة 3 أشهر بسبب حديث الأطباء معها حول إصابتها باللوكيميا (سرطان الدم) خلال إجرائها لبعض تحاليل سنوية تحرص عليها للاطمئنان على حالتها الصحية، مشيرة إلى أن هذه الفترة جعلتها تعيش في رعب جعلها لا تتحدث مع أحد في الأمر حتى أقرب الناس إليها، وهي والدتها حتى خرجت النتائج واطمأنت على حالتها الصحية.