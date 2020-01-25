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فيفا: انتشال جثة سائق من عمق 70 مترا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
فيفا: انتشال جثة سائق من عمق 70 مترا
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كل الوطن – متابعات:

هوت سيارة من مرتفع جبلي في محافظة فيفا وقضت على سائقها. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن غرفة العمليات تلقت (الخميس) بلاغا عن سقوط سيارة بمنحدر جبلي وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادثة عبارة ‏عن انحراف سيارة عن الطريق واستقرارها في موقع شديد الوعورة على بعد 70 مترا وانتشلت الفرق جثة السائق.

وفي صبيا شب حريق في مستودع خال من البضائع في مركز تسوق وتم احتواء الحالة ومنع امتداد النيران إلى بقية أجزاء المركز. وأبلغ المتحدث باسم الدفاع المدني أن الحريق شب في الموقع بسبب تماس كهربائي في إحدى الغرف ولم تسجل أي إصابات. وفي موقع آخر باشرت فرق الدفاع المدني حريقا محدودا في أحد المجمعات التجارية بجازان.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367901

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