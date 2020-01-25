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صبغ الشعر المتكرر يزيد فرص الإصابة بالسرطان 13 بالمائة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-25T14:56:16+03:00
2020-01-25T14:57:03+03:00
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
صبغ الشعر المتكرر يزيد فرص الإصابة بالسرطان 13 بالمائة

كل الوطن – متابعات:

حذّرت نتائج دراسة جديدة النساء من استخدام صبغات الشعر بشكل متكرر (كل 5 إلى 8 أسابيع) لأنه يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي. وتعتبر أورام الثدي الأكثر مهاجمة للنساء إذ تصيب امرأة من بين كل 8 خلال حياتهن.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في «إنترناشيونال جورنال أوف كانسر»، تتمتع ذوات البشرة السمراء عادة بحماية أفضل من ذوات البشرة البيضاء تجاه سرطان الثدي، لكن وفقاً لهذه الدراسة يزيد الاستخدام المتكرّر للصبغة الخطر على ذوات البشرة السمراء أكثر.

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وأجريت الدراسة بواسطة باحثين من معهد NHL التابع لوزارة الصحة الأمريكية، واعتمدت على البيانات الصحية لأكثر من 50 ألف امرأة أعمارهن بين الـ 35 والـ 74 عاماً.

وأظهرت النتائج أن الاستخدام المتكرّر للصبغة الدائمة بمعدل كل 5 إلى 8 أسابيع يؤدي إلى زيادة خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي بنسبة 30 % مقارنة بمن لا يستخدمن الصبغات؛ وينعكس ذلك على الخطر الإجمالي لهذا النوع من الأورام ليرتفع إلى 13%.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367904

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