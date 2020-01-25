مقطع فيديو يستعرض تفاصيل أكثر حول هواتف Galaxy S20

إستعرض مقطع فيديو نشر عبر Mobile Fun مزيد من التفاصيل حول مواصفات سلسلة هواتف Galaxy S20 المرتقبة من سامسونج.
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