عريقات: أي صفقة تتنكر لاحتلال إسرائيل لفلسطين ستدخل التاريخ كـ”احتيال القرن”

انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، “صفقة القرن”، التي تروج لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الشرق الأوسط.

وقال عريقات، إن “أي محاولة أو صفقة أو إملاء، يتنكر لحقيقة أن إسرائيل، قوة تحتل دولة فلسطين ضمن حدود 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، ستدخل التاريخ باعتبارها، احتيال القرن”.

وأكد عريقات، أن “ما قامت به إدارة ترامب إلى اليوم، والشراكة الكاملة مع نتنياهو ستدخل التاريخ، على أنها احتيال القرن على القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام”.

وجاءت أقوال عريقات هذه، ردا على ما يثار حول نشر “صفقة القرن” قريبا، ودعوة ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم التكتل المعارض الإسرائيلي “أزرق أبيض” بيني غانتس، إلى واشنطن.

المصدر: وكالة “وفا”