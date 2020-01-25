تونس: قوات الأمن تعثر على كمية كبيرة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات

نجحت مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني في الكشف عن أماكن، ّ تعمدت العناصر الإرهابية إخفاء كمیة ھامة من الألغام فیھا، ومواد أولیة لصنع المتفجرات وذخیرة تم طمرھا بجبل عرباطة من ولاية قفصة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية الیوم السبت.

وقد أمكن، بعد التنقل إلى عمق مرتفعات الجبل المذكور، العثور على 96 لغم أرضي جاھز للاستعمال و390 خرطوشة خاصة بسلاح ناري نوع ” كلاشینكوف” ومواد أولیة لصنع المتفجرات وكمیة من مادة الأمونیتر وبعض الأغراض المختلفة الأخرى (ملابس مستعملة وأوني طبخ…)، وذلك بعد التنسیق مع مصالح الجیش الوطني وعدد من ھیاكل الأمن الوطني (وحدات التدخل وإدارتي الشرطة الفنیة والعلمیة والمركزية لمكافحة الإرھاب).

وتم إتلاف كمیة الألغام والأمونیتر التي ُ عثر علیھا بالتفجیر على عین المكان من قبل الوحدة العسكرية المختصة في المجال، وذلك بالتنسیق مع الجھات القضائیة المختصة.

وتمت ھذه العملیة وفق ذات المصدر إثر الأبحاث المجراة على صعید الوحدة الوطنیة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة مع أحد قادة ما يسمى بـ “أجناد الخلافة” الموالیة لتنظیم “داعش” الإرھابي.

المصدر: alchourouk.com