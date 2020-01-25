صحيفة عبرية: “صفقة القرن” الأفضل لإسرائيل منذ عام 1967

في أعقاب نشر بعض تفاصيل بنودها، تسابقت وسائل الإعلام الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، في الحديث عن أهميتها لبلادها.

ومن بين المختارات الإسرائيلية في هذا الإطار، ما نشرته صحيفة “يسرائيل هايوم”، العبرية، صباح اليوم الجمعة، من أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم “صفقة القرن”، هي فرصة تاريخية لن تتكرر.

وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الأمريكي قد قدم فرصة تاريخية لإسرائيل، حيث يسعى إلى تغيير التاريخ، بدعوته لتدشين “صفقة سلام تاريخية”.

ووصفت الصحيفة العبرية الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط بأنها أفضل فرصة سياسية طرحت لإسرائيل منذ العام 1967، وبأن دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومعه الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب “أزرق أبيض” هي فرصة تاريخية يجب ألا تمر سدى، وبأن عليهما استغلال تلك الفرصة التي لن تتكرر مرة أخرى.

وأوردت الصحيفة العبرية بأن خطة “ترامب” لا تعني أن هناك خطا فاصلا لحدود الخامس من يونيو/حزيران 1967، أي أنه لم تعد هناك حدود فاصلة لإسرائيل، خاصة وأن هناك أنباء تفيد بفرض السيادة الإسرائيلية على “غور الأردن”، على حد قول الصحيفة.

ويشار إلى أن القناة “12” العبرية، قد نشرت، مساء أمس الخميس، بنودا خطيرة لما يسمى “بصفقة القرن” التي تعتزم الإدارة الأمريكية نشر محتواها خلال الساعات القليلة المقبلة، وربما قبل يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس.

وأفادت القناة بأن أول هذه البنود هو عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على الحدود، في حين ستكون هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على القدس، بدعوى أنها ستكون عاصمة إسرائيل، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، بما فيها المنطقة C، والموافقة على كافة المتطلبات الأمنية الإسرائيلية.

وأوردت القناة العبرية بأن الفلسطينيين عليهم أن يقبلوا بـ4 شروط لإقامة دولتهم، وهي:

1- الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

2- نزع السلاح في قطاع غزة.

3- نزع سلاح حركة حماس.

4- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الجمعة، أنه يخطط للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط “صفقة القرن”، قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق، أمس الخميس، أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن ترامب وجه دعوة إلى بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، رئيس حزب “أزرق أبيض” لزيارة البيت الأبيض لمناقشة ما يعرف بـ”صفقة القرن”. وبدوره، قال نتنياهو، إنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن.

وينظر الكثير من العرب لخطة السلام الأمريكية بعين الشك، إذ يتوقعون أنها ستكون متحيزة لصالح إسرائيل. وقال الفريق الأمريكي إن الخطة ستتطلب تقديم إسرائيل لتنازلات.

المصدر: وكالات