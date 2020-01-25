تسجيل الدخول
» » الجبير: دستور إيران ينص على تصدير الثورة.. كيف نفاوضهم؟

الجبير: دستور إيران ينص على تصدير الثورة.. كيف نفاوضهم؟

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-25T22:36:50+03:00
2020-01-25T22:40:07+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
الجبير: دستور إيران ينص على تصدير الثورة.. كيف نفاوضهم؟

كل الوطن – متابعات:

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، مساء الجمعة، من العاصمة الهنغارية بودابست، إن الخطاب الإيراني مزدوج، وعلى طهران تغيير سلوكها، لافتا إلى أن “العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا”.

وأوضح الجبير أن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة، متسائلا “كيف لنا التفاوض مع طهران؟”.

اقرأ أيضا…

إلى ذلك، أكد أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا، لكن النظام اختطف الدولة.

كما شدد على أن المملكة “لم تستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، لذا عليها التوقف عن هذا”.

لا نريد الحرب في اليمن

إلى ذلك، شدد الجبير على أن السعودية ليس لها علاقات مع إسرائيل، مضيفاً ” نحن متمسكون بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن”.

وفي ما يتعلق باليمن، قال “اليمنيون اشتركوا في الحوار الوطني، لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم”، مؤكدا “لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي”.

كما أوضح قائلاً “إننا لا نقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن”.

وطالب بحل الأزمات والصراعات حول العالم بالتنسيق والحوار.

وأمس الخميس، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، مشدداً: على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب. وأضاف أن بلاده تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، مضيفاً أن السعودية تهتم بالعراق بصورة كبيرة و”بيننا علاقات الأشقاء”.

كما شدد على أن تدخلات إيران كبيرة، وأن شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها.

العربية نت

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367941

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.