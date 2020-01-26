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جريمة بشعة تهز مصر.. أم تلقي طفلتيها من الشرفة واحدة تلو الأخرى

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ثوانيآخر تحديث : منذ 3 ثواني
جريمة بشعة تهز مصر.. أم تلقي طفلتيها من الشرفة واحدة تلو الأخرى

شهدت مدينة بنها في محافظة القليوبية شمال مصر جريمة بشعة، حيث أقدمت أم على قتل طفلتيها بإلقائهما من شرفة عقار سكني.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن ربة منزل في بنها ألقت طفلتيها من شرفة المبنى بالطابق الرابع بقرية الرملة في المدينة، ثم ألقت بنفسها مما أدى إلى مصرع الطفلتين، فيما ترقد المرأة في حالة خطيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.

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وكشفت أجهزة الأمن المحلية بعد فحص موقع الجريمة، أن الطفلتين كانتا في الـ 6 و4 سنوات من عمرهما، فيما تبلغ الأم، التي تدعى رحاب م. ع.، 33 سنة.

ونقلت وسائل إعلام عن شاهد عيان قوله: “الأم كانت طبيعية، ولم تظهر عليها علامات المرض النفسي، وعايشة ولم نسمع لها صوتا.. وفي يوم الواقعة فتحت شباك البلكونة، وقامت بإلقاء الطفل الأول ثم الثاني، وبعده وصرخت وقامت بإلقاء نفسها، حيث لم تستغرق الواقعة أكثر من دقيقة واحدة”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367944

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