تسجيل الدخول
» » إثيوبيا تعلن البدء بملء سد النهضة نهاية العام

إثيوبيا تعلن البدء بملء سد النهضة نهاية العام

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-26T02:18:19+03:00
2020-01-26T02:21:31+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
إثيوبيا تعلن البدء بملء سد النهضة نهاية العام

أعلن وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا سيليشي بيكيلي، أن بلاده ستبدأ ملء “سد النهضة” نهاية هذا العام، حيث سيتم الانتهاء منه في غضون 4-7 سنوات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية فقد اجتمعت إثيوبيا والسودان ومصر في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء، لمناقشة موضوع سد النهضة، وكان اجتماع تقني وقانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير.

اقرأ أيضا…

واتفقت الدول على أن يتم الملء خلال موسم الأمطار، من يوليو إلى أغسطس وسوف يستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة.

ونوهت الوكالة بأن الدول الثلاث ستجتمع مرة أخرى في العاصمة واشنطن يومي 28 و29 يناير، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل حول السد وتشغيله.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=367948

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.