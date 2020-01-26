إسرائيل تلغي عملا عسكريا خشية تصعيد فلسطيني

كل الوطن- وكالتا- سبتوني: كشفت قناة عبرية النقاب عن إلغاء الجيش الإسرائيلي ندوة لكبار القادة تخوفا من تصعيد فلسطيني محتمل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” (القناة العبرية كان)، صباح اليوم، الأحد، بأن الجنرال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قد ألغى، اليوم الأحد، ندوة كانت ستعقد لكبار قادة الجيش بشأن خطته الخاصة “متعددة السنوات”، والمعروفة باسم “تنوفا”.

وذكرت القناة العبرية أن إلغاء الندوة العسكرية المشتركة تخوفا من تصعيد ميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية نشر بعض تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم “صفقة القرن”.

وأوردت القناة أن الندوة العسكرية قد ألغيت للسماح لقادة الجيش الإسرائيلي بمتابعة الوضع الميداني والتعامل معه وفق السيناريوهات المعدة مسبقا، حيث يجري الجيش استعدادات عسكرية وأمنية عالية لمواجهة أي تداعيات تتعلق بنشر “صفقة القرن”.

وزعمت القناة نفسها “كان”، صباح أمس، السبت، أنها تنشر تفاصيل جديدة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، من بينها عدم اعتبار مدينة القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.