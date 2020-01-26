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إسرائيل تلغي عملا عسكريا خشية تصعيد فلسطيني

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
إسرائيل تلغي عملا عسكريا خشية تصعيد فلسطيني

كل الوطن- وكالتا- سبتوني: كشفت قناة عبرية النقاب عن إلغاء الجيش الإسرائيلي ندوة لكبار القادة تخوفا من تصعيد فلسطيني محتمل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” (القناة العبرية كان)، صباح اليوم، الأحد، بأن الجنرال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قد ألغى، اليوم الأحد، ندوة كانت ستعقد لكبار قادة الجيش بشأن خطته الخاصة “متعددة السنوات”، والمعروفة باسم “تنوفا”.

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وذكرت القناة العبرية أن إلغاء الندوة العسكرية المشتركة تخوفا من تصعيد ميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية نشر بعض تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم “صفقة القرن”.

وأوردت القناة أن الندوة العسكرية قد ألغيت للسماح لقادة الجيش الإسرائيلي بمتابعة الوضع الميداني والتعامل معه وفق السيناريوهات المعدة مسبقا، حيث يجري الجيش استعدادات عسكرية وأمنية عالية لمواجهة أي تداعيات تتعلق بنشر “صفقة القرن”.

وزعمت القناة نفسها “كان”، صباح أمس، السبت، أنها تنشر تفاصيل جديدة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، من بينها عدم اعتبار مدينة القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

مشهد يطل على مدينة القدس، 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017
 إعلام: “صفقة القرن” تحوي ألغاما لإسرائيل تتعلق بالقدس

وادعت القناة العبرية “كان” أن الخطة المقترحة تشمل فقرة مهمة تتعلق بضرورة إخلاء 60% من المستوطنات “غير القانونية”، وكذلك عن تبادل أراضي بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

ولفتت القناة إلى أن القدس الغربية هي عاصمة إسرائيل المستقبلية، وليس القدس الموحدة، وذلك بحسب الخطة الأمريكية “صفقة القرن”، أو الخطة المعروفة باسم “خطة ترامب” للسلام في الشرق الأوسط، في حين يمكن للطرف الفلسطيني الإعلان عن مدينة القدس الشرقية كعاصمة للفلسطينيين.

وأوردت القناة العبرية بأن الفلسطينيين عليهم أن يقبلوا بـ4 شروط لإقامة دولتهم، وهي:

1- الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

2- نزع السلاح في قطاع غزة.

3- نزع سلاح حركة حماس.

4- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الجمعة، أنه يخطط للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط “صفقة القرن”، قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الثلاثاء المقبل

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368021

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