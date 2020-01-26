وزير الصحة الصيني: قدرة فيروس “كورونا” على الانتشار تزداد قوة

قال وزير الصحة الصيني، ما وزير الصحة الصيني، ما خياووي، اليوم الأحد إن قدرة فيروس “كورونا” الجديد على الانتقال بالعدوى تزداد قوة، وإن عدد الإصابات يمكن أن يستمر في الارتفاع.

وأضاف ما، متحدثا في مؤتمر صحفي، أن المعلومات المتوفرة عن الفيروس الجديد محدودة، وأنه من غير الواضح ما هي المخاطر الناجمة عن طفرات هذا الفيروس.

وأشار الوزير الصيني، إلى أن فترة حضانة فيروس “كورونا” يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يوما، وأن الفيروس معد خلال فترة الحضانة، وهو ما لم يحدث مع متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد “سارس” وهو فيروس ظهر في الصين وقتل حوالي 800 شخص في العالم بين عامي 2002 و2003.

وأكد ما، أنه سيتم تكثيف جهود احتواء الفيروس التي شملت قيودا على حركة التنقل والسفر وإلغاء فعاليات كبرى احتفالا بعيد السنة القمرية.

من جهته قال مراسلنا في الصين حول خبر اكتشاف دواء مضاد للفيروس، إنه تم تداول هذا الخبر عبر موقع خاص للتواصل الاجتماعي تابع للحكومة الصينية.

وحسب المراسل تحدث عن ذلك وزير الصحة الصيني في مؤتمر صحفي، قائلا “في الليلة الماضية توصل مركز CDC، وهو مركز أبحاث في بكين، إلى نجاح معين لمواجهة هذا الفيروس.. لقد توصلنا إلى نتائج جيدة جدا خلال الليل، لكننا بحاجة إلى 24 ساعة لبعض الإجراءات قبل تطبيقه على البشر .. وقد استهلكنا من هذه الـ24 ساعة النصف وبقي لنا نصف المدة، أي 12 ساعة، للتأكد من صحة تطبيقه، كي يسمح استخدامه للبشر في حال كانت النتاج إيجابية”.

وتابع الوزير قائلا: “ما سمعناه من جهات عديدة بأن هذا الفيروس هو كفيروس سارس، فهذا غير منطقي لأن فيروس سارس بحاجة لأشهر لكي ينتقل من حالة لأخرى، في حين أن هذا الفيروس الجديد ينتقل من إنسان لآخر بشكل جديد ومتطور خلال مدة أقصرها يوم واحد وأقصاها 40 يوما، وبالتالي فإن سرعة الانتقال والتطور بين الأشخاص لهذا الفيروس يجعله متقدما ومميزا”.

وانتشر فيروس كورونا، الذي يُعتقد أنه ظهر في أواخر العام الماضي في سوق غير مرخص للمأكولات البحرية والحيوانات البرية في مدينة ووهان بوسط الصين، إلى المدن الصينية بما فيها بكين وشنغهاي، وكذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

وأعلنت الصين حظرا على مستوى البلاد على بيع الحيوانات البرية في الأسواق والمطاعم ومواقع التجارة الإلكترونية.

وبلغ عدد الوفيات حتى الآن في الصين جراء هذا المرض وفقا لإحصائيات رسمية 56 شخصا، في حين ارتفعت الإصابات إلى 1975 شخصا.

المصدر: رويترز