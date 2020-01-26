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شاهد.. متظاهر لبناني يستخدم طفله “درعا بشريا”.. وانتقادات واسعة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-26T13:14:31+03:00
2020-01-26T13:17:52+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
شاهد.. متظاهر لبناني يستخدم طفله “درعا بشريا”.. وانتقادات واسعة

قام أحد اللبنانيين باصطحاب طفله معه إلى ساحة رياض الصلح​ في العاصمة بيروت، أين كانت ​القوى الأمنية​ تستخدم خراطيم ​المياه​ لإبعاد ​المتظاهرين​ هناك وإخلاء الساحة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الطفل وهو في حضن والده الذي أصر على مواجهة خراطيم المياه، معرضا حياة ابنه للخطر.

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ولم تتوقف “مغامرة” الأب إلا بعد تدخل أحد المعتصمين الذي قام بسحب الطفل من بين يديه.

وأثار الفيديو انتقادات واسعة، حيث طالب مغردون بمحاكمة الأب لأنه استخدم طفله كدرع بشري.

وانطلقت المسيرات الاحتجاجية أمس السبت من عدد من المناطق اللبنانية تحت شعار “لا ثقة”، نحو وسط بيروت. وقصد متظاهرون المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، وبدأوا بالطرق على الحواجز الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية عند هذا المدخل.

كما أطلقوا هتافات باتجاه السرايا تدعو رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، إلى التنحي، وتصف حكومته بحكومة المحاصصة السياسية.

المصدر: روسيا اليوم

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368027

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