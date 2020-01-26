7 عادات لتحافظى على صحة شعرك

من منا لا يحلم بشعر صحي جميل وجذاب! من المعروف أن التغذية الصحية تلعب الدور الأساسي والأهم في الحصول على هذا الشعر، ولكن لوحدها لن تكون كافية للحفاظ على شعرك وحمايته.

دعنا نعرفك على أهم العادات اليومية لتحافظ على شعرك وتحميه:

1- ممارسة الرياضة

بحسب مقالة حول صحة الشعر والجلد “Skin and Hair Health” في موقع Womenshealth.gov فإن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم هي مهمة للحفاظ على صحة جلدك تماماً كما صحة شعرك. فالرياضة تساهم في تعزيز الدورة الدموية وتنشيطها.

بإمكانك ممارسة الرياضة التي تحب وفي اي وقت يناسبك، في حال لم يكن لديك الوقت الكافي فإن 10 دقائق من المشي قد تكون مفيدة. احرص على ان يكون نشاطك البدني جنباً إلى جنب مع تغذية سليمة ومتوازنة للحصول على وزن مثالي وشعر صحي بحسب ما ذكر في مقالة Nutrition المنشورة في موقع Womenshealth.gov.

2- اشرب كميات كافية من المياه

بكل تأكيد الماء هو أساس الحياة، وعدم الحصول على كميات كافية من المياه تناسب احتياجك اليومي قد يكون له أضرار واثار خطيرة على صحتك، مثل الإصابة بالجفاف.

بكل تأكيد فإن الشعر يحتاج إلى المياه لينمو ويحافظ على نفسه. وبحسب موقع MayoClinic فإن على المرأة تناول ما لا يقل عن 9 أكواب من السوائل يومياً. وبالطبع فإنه ينصح بشرب كميات أكبر من المياه بعد ممارسة الرياضة أو في الأجواء الحارة وخلال الحمل أو فترة الرضاعة الطبيعية.

3- تجنب شرب الكحول

اذا كنت تعاني من مشاكل مع شعرك وخاصة مشاكل تساقط الشعر، فإنه ينصح بتجنب شرب الكحول لما يزيد حصة كحول في اليوم وذلك بحسب موقع Womenshealth.gov. كما ويجدر بك تجنب تناول الكحول في حال كنت مرضعة أو حامل او في سن الإنجاب.

4- احصل على ساعات نوم كافية

الحصول على ساعات كافية من النوم مهمة جداً لنمو الشعر والحفاظ عليه، فذلك يعزز عملية تعزيز وصول الدم الى بصيلات الشعر وإمدادها بالفيتامينات والمعادن المهمة. في حال لم تحصل على ساعات كافية من النوم فإنه وبحسب موقع WebMD سيقل منسوب الدم الواصل إلى الجذور مما يعني أن كمية إمداد المغذيات لبوصيلات الشعر ستقل، مما يضعف الشعر ويؤثر على نموه.

5- تجنب التوتر والضغوطات

قد تلاحظ تساقط زائد لشعرك في حال كنت مريض وهذا قد يكون بسبب تعرضك للضغط والإجهاد.

بحسب ما نشرته مجلة J Cosmetics Dermatol عام 2013 تحت عنوان “Comprehensive Overview and Treatment Update on Hair Loss”، فإن الإصابة بأحد المشاكل العقلية مثل الاكتئاب والضغوط النفسية قد يكون سبب بتساقط الشعر وتدهور صحته.

6- تجنب التدخين

من منا لا يدرك حقيقة كون التدخين خطراً على الصحة بشكل عام، وبكل التأكيد صحة الشعر جزء لا يتجزأ من ذلك بحسب ما ذكره موقع Womenshealth.gov، وبحسب دراسة نشرتها مجلة Indian Dermatol الإلكترونية تحت عنوان ” ?Smokers’ hair: Does smoking cause premature hair graying ” عام 2013.

وبحسب ما نشرته مجلة Hair Ther Transplant عام 2016 تحت عنوان “Benefit from Vitamin Therapy in Smoker’s Hair” فإن حتى الأشخاص الذين يتعرضون الى التدخين السلبي قد يكونون عرضة للإصابة بتساقط الشعر. اذ حتى لو لم تكن مدخن، فقد يكون وجود مدخن بالقرب منك هو السبب في تساقط شعرك.

7- حافظ على تغذيتك

كما ذكرنا في البداية فإن كل النقاط السابقة إن لم يرافقها النظام الغذائي الصحيح والمتوازن الغني بمجموعة فيتامينات ب والحديد والزنك والاوميغا 3 بشكل خاص فلن يكون شعرك بكامل صحته.