طرق طبيعية لزيادة الهيموجلوبين بالجسم

الهيموجلوبين هو بروتين غني بالحديد موجود في خلايا الدم الحمراء، وهذه الخلايا هي المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وبالإضافة إلى نقل الأكسجين، يقوم الهيموجلوبين بنقل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى الرئتين، ثم يتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون إلى الخارج أثناء التنفس.

وبالتالي فإن انخفاض الهيموجلوبين يسبب صعوبة قيام الجسم بأداء هذه الوظائف.

أعراض انخفاض الهيموجلوبين بالجسم

في حالة انخفاض مستوى الهيموجلوبين بالجسم، يمكن ملاحظة بعض الأعراض، وتشمل:

ضعف الشهية: وعدم القدرة على تناول الطعام، والشعور بالغثيان والميل للقيء.

وعدم القدرة على تناول الطعام، والشعور بالغثيان والميل للقيء. الام الرأس: من أبرز أعراض انخفاض الهيموجلوبين في الدم هو الشعور بالصداع والإرهاق الشديد والدوار.

من أبرز أعراض انخفاض الهيموجلوبين في الدم هو الشعور بالصداع والإرهاق الشديد والدوار. ضيق التنفس: وذلك لعدم تدفق الدم إلى مختلف أنحاء الجسم بشكل طبيعي.

وذلك لعدم تدفق الدم إلى مختلف أنحاء الجسم بشكل طبيعي. عدم انتظام ضربات القلب: كما يمكن أن يصاب القلب بالخفقان مع ضيق التنفس.

طرق زيادة الهيموجلوبين بالدم

من خلال بعض الطرق الطبيعية، يمكن زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم، وتتمثل في:

1-تناول الأطعمة الغنية بالحديد

يساعد الحديد في زيادة انتاج الهيموجلوبين، وكذلك يساهم في تكوين المزيد من خلايا الدم الحمراء.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالحديد التي يجب إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي:

اللحوم والأسماك.

منتجات الصويا.

البيض.

الفواكه المجففة مثل البلح والتين.

البروكلي.

الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت.

الفاصوليا الخضراء.

المكسرات.

زبدة الفول السوداني.

وفي حالة الإنخفاض الشديد لنسبة الحديد في الجسم، يمكن أن يوصي الطبيب بتناول مكملات الحديد.

2-تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

حمض الفوليك هو نوع من فيتامين ب، ويلعب دور أساسي في انتاج الهيموجلوبين، حيث يستخدم الفولات لإنتاج الهيم، وهو أحد مكونات الهيموجلوبين الذي يساعد في حمل الأكسجين.

وإذا لم يحصل الجسم على ما يكفيه من الفولات، فلن تتمكن خلايا الدم الحمراء من النضج، مما يؤدي إلى فقر الدم الناتج عن نقص حمض الفوليك، وانخفاض مستوى الهيموجلوبين بالدم.

ويمكن الحصول على حمض الفوليك من عدة مصادر غذائية، وأهمها:

اللحم البقري.

السبانخ.

الأرز.

الفول السوداني.

البازلاء بالعين السوداء.

الأفوكادو.

الخس.

وتستدعي بعض الحالات تناول مكملات حمض الفوليك وفقاً لرأي الطبيب.

3-تحسين امتصاص الحديد بالجسم

لا يجب الإكتفاء بتناول الأطعمة الغنية بالحديد، وانما يجب تعزيز امتصاص الحديد بالجسم من خلال بعض الأطعمة التي تساعد في ذلك، وتشمل:

الأطعمة الغنية بفيتامين ج: مثل الحمضيات والفراولة والخضروات الورقية.

مثل الحمضيات والفراولة والخضروات الورقية. الأطعمة الغنية بفيتامين أ: مثل السمك، الكبد، القرع، البطاطا الحلوة، واللفت.

مثل السمك، الكبد، القرع، البطاطا الحلوة، واللفت. الأطعمة الغنية بالبيتاكاروتين: مثل الجزر، البطاطا الحلوة، القرع، الشمام، والمانجو.

ولكن لا ينصح بالإفراط في تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ لأنه يمكن أن يشكل ضرراً على الصحة، وقد يؤدي للإصابة بالام العظام والمفاصل، الصداع الشديد، وزيادة الضغط داخل المخ.

4-تجنب المشروبات التي تقلل امتصاص الحديد

وفي المقابل، ينصح بتقليل تناول المشروبات التي تخفض من امتصاص الحديد بالجسم، وخاصةً في حالة انخفاض نسبة الهيموجلوبين بالدم.

وتشمل هذه المشروبات: الشاي والقهوة، بالإضافة إلى المشروبات الغازية.

5-تناول التفاح بانتظام

يساعد التفاح في الحفاظ على المستوى الطبيعي للهيموجلوبين بالدم، حيث أنه غني بالحديد، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الصحية الأخرى.

ينصح بتناول تفاحة واحدة يومياً أو شرب عصير طبيعي مكون من نصف تفاحة ونصف من عصير البنجر مرتين يومياً.

6-تناول الرمان بانتظام

إن الرمان مصدر غني بالكالسيوم والحديد، إلى جانب البروتين والكربوهيدرات والألياف.

ويعتبر من أفضل الأطعمة التي ترفع من مستوى الهيموجلوبين بالدم، بفضل القيمة الغذائية التي يتمتع بها.

ويفضل تناول عصير الرمان يومياً لضمان الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين الطبيعية في الدم.

7-تناول شاي القراص

إن نبات القراص هو مصدر جيد لفيتامين ب والحديد وفيتامين سي، ويمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في رفع مستوى الهيموجلوبين بالدم.

ولصنع شاي القراص، يتم إضافة ملعقتين صغيرتين من أوراق القراص المجففة إلى كوب ماء ساخن وتركها لمدة 10 دقائق، ثم يصفى ويضاف له ملعقة من العسل الأبيض، ويتم تناوله مرتين يومياً خلال فترة العلاج.

8-ممارسة الرياضة

عند ممارسة الرياضة، يقوم الجسم بانتاج المزيد من الهيموجلوبين لتلبية الطلب المتزايد على الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

ولذلك ينصح بالإنتظام على ممارسة الرياضة بشكل يومي، إلى جانب تناول النظام الغذائي الصحي.