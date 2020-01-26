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تركي آل الشيخ ينشر صورة حديثة له ويقول: أنا بخير ولا تسمعوا الإشاعات

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-26T15:34:21+03:00
2020-01-26T15:34:51+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : منذ 54 ثانية
تركي آل الشيخ ينشر صورة حديثة له ويقول: أنا بخير ولا تسمعوا الإشاعات

نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، صورة جديدة لطمأنة متابعيه، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال آل الشيخ عبر حسابه في “إنستغرام “: “أشكر كل من سأل عني، أنا بخير ولا تسمعون الإشاعات”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368076

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