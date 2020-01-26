تركي آل الشيخ ينشر صورة حديثة له ويقول: أنا بخير ولا تسمعوا الإشاعات

نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، صورة جديدة لطمأنة متابعيه، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال آل الشيخ عبر حسابه في “إنستغرام “: “أشكر كل من سأل عني، أنا بخير ولا تسمعون الإشاعات”.
تركي آل الشيخ ينشر صورة حديثة له ويقول: أنا بخير ولا تسمعوا الإشاعاتالعواد: المملكة تعمل بكل الإمكانات لمحاربة جرائم الاتجار بالأشخاصرابع حالة إصابة بفيروس كورونا فى اليابانتركيا.. مقترح قانوني جديد يسقط عقوبة اغتصاب القاصراتفيتامينات لصحة الأظافر“هدف” يستعرض برامج دعم التدريب والتوظيف في فعاليات أسبوع المهنة.. غداًفي سابقة طبية: علاج ثوري للزهايمر؟!ماء إكليل الجبل يعزز ذاكرتك5 نصائح فعالة لنمو الشعر بشكل أسرعبروتينات وفيتامينات للشعر؟ إليك قائمة بأهم 8