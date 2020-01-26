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ولي عهد الكويت وممثل سلطان عُمان يصلان الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
ولي عهد الكويت وممثل سلطان عُمان يصلان الرياض

كل الوطن – واس

وصل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت اليوم إلى الرياض، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقبال سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

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من جهة أخرى وصل ممثل جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان معالي وزير الشؤون الرياضية الشيخ سعد بن محمد السعدي إلى الرياض اليوم، لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب عن المراسم الملكية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368080

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