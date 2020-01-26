من هو البطل العجوز.. وهل ينقذ الصينيين من رعب “كورونا”؟

لجأت الصين لبطل من نوع خاص لمواجهة كارثة فيروس كورونا الجديد، هو خبير الجهاز التنفسي تشونغ نانشان، الذي واجه فيروس سارس قبل 17 عاماً، وأطلقت عليه السلطات الصحية الصينية آنذاك لقب بطل أول وباء ينتشر في القرن 21.

ورغم تجاوز نانشان الـ83 عاماً، إلا أن الصين عينته لقيادة المعركة مع الفيروس الغامض لمواجهة المرض، لاسيما أن نانشان اكتسب شهرته من الجرأة التي تجدث بها عام 2003، حين كسر جدار الصمت واعترف بخطورة تفشي مرض «السارس»، رغم أن الحكومة الصينية تسترت حينها على الوضع الكارثي.

وفور دخوله المشهد، بدا نانشان وفيا لجرأته المعهودة، إذ بدأ مهمته بالاعتراف أن الفيروس الجديد ينتقل بالفعل بين البشر، وهو ما كان المسؤولون الصينيون يتكتمون عليه ويقولون إن احتمالاته محدودة للغاية.

والمعروف أيضا أن نانشان بطل رياضي من نوع خاص، فمازال محافظا على قوته الجسمانية حتى الآن، وبعدما لعب دور أساسيا في هزيمة وباء السارس، أصبح بطلا في نظر الصينيين وتحول إلى شخصية عامة، حيث كان له تأثير على قضايا الصحة العامة مثل تلوث الهواء وسلامة الأغذية.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية عام 2013، دق نانشان ناقوس الخطر من تفشي التلوث جراء الطفرة الصناعية في الصين، قائلا بجرأة: «ما الهدف من كون المرء رقم واحد في الناتج المحلي الإجمالي في العالم إذا كان تناول الطعام والشراب والتنفس موضع شك».

فهل ينجح نانشان في المهمة الجديدة؟