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للبدينات فقط.. “غراهام” تطلق فستان الأحلام

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-26T17:03:49+03:00
2020-01-26T17:13:31+03:00
أزياء وأكسسوارات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : منذ 11 دقيقة
للبدينات فقط.. “غراهام” تطلق فستان الأحلام

كل الوطن – متابعات:

أطلقت الموديل الأمريكية آشلي غراهام أخيرا، خطا مميزا من فساتين الزفاف بمقاسات كبيرة، لتحقيق حلم البدينات بارتداء أحدث الصيحات، بالتعاون مع بيت الأزياء العالمي Pronovias. ووفق مجلة vogue، يعود اهتمام غراهام بـ(البلس سايز) لمعاناتها قبل 10 سنوات حين فشلت في شراء فستان يناسبها في يوم زفافها، إذ لم يكن لديها الوقت الكافي لتصميم فستان خاص، ما دفعها لشراء فستان جاهز وتعديل مقاسه ليناسبها بصعوبة بالغة وسبب لها توتراً شديداً. وتقول غراهام: «إن المرأة البدينة تشعر بالثقة بارتداء أي فستان، فما بالك برداء ليلة العمر. لا تقلقي.. أصبح زفافك أكثر بهجة».

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آشلي غراهام

المصدر: عكاظ

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368089

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