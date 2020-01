5 ملايين شخص يغادرون “ووهان” الصينية قبل عزلها (فيديو)

كشف، تشو شيان وانغ، عمدة مدينة ووهان، بؤرة ظهور فيروس كورونا الجديد، عن مغادرة 5 ملايين من السكان قبل بدء تفعيل قرار عزل المدينة بسبب المرض المميت، بالتزامن مع عطلة الربيع وفي ظل مخاوف من قدرته على الانتشار.

وقال تشو، في مؤتمر صحفي صباح الأحد، إن 9 ملايين شخص ما زالوا داخل المدينة بعد تفعيل العزل، ومن بين 2700 شخص يخضعون للمراقبة حاليًا في ووهان، من المحتمل تأكيد إصابة ألف شخص، بعد التبين من 533 إصابة مؤكدة.

وأغلقت الحكومة الصينية المركزية، الخميس، عدة مدن بما في ذلك ووهان، لتمنع عشرات الملايين من المغادرة تزامنًا مع احتفالات العام القمري الجديد، أملًا في منع انتشار الفيروس في أجزاء أخرى من البلاد، لكن الكثيرين تمكنوا بالفعل من الخروج قبل تفعيل القرار بهدف قضاء العطلة.

"Save my life, doctor!" Videos show how the coronavirus outbreak in China has overwhelmed hospitals. More than 1,300 cases have been confirmed across the country and at least 41 people have died.



