مكافحة التبغ بالرياض تواصل جولاتها الرقابية لتحرير المخالفات والتعهدات

كل الوطن – الرياض:

تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملاتها التفتيشية على التموينات والمقاهي المخالفة لبيع منتجات التبغ ، وشهدت الحملة بمشاركة أمانة مدينة الرياض والشؤون الصحية بمنطقة الرياض ضبط عدد من المخالفات .

وقامت فرق التفتيش بجولات على عدد من المحلات الغير مصرحة ببيع المعسل والسجائر وغيرها من منتجات التبغ .

واسفرت الجولة عن ضبط عدد من المخالفات تشمل : بيع منتجات تبغ غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء وكذالك بيع منتجات تبغ لاتحمل مواصفات.

ويشار أن معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الدكتور توفيق الربيعة دشن قبل نحو عام تطبيق ( مكافحة التبغ ) للإبلاغ وايقاع الغرامات على الافراد والمنشآت، والذي يتيح الإبلاغ عن اي مخالفة لنظام مكافحة التدخين على الافراد والمنشآت.

وتتضمن المخالفات عرض منتجات التبغ خلف البائع “كونه يعـد دعاية غير مباشرة لمنتجات التبغ” أو بيع السجائر في عبوة أقل من 20 سيجارة أو بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18سنة، او التصنيع و اعادة التصنيع او زراعة التبغ او عرض اي مشهد تلفزيوني يعرض نوع من انواع التبغ بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 20000 ريال، و على الافراد (في حال التدخين في الاماكن العامة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة ) 200 ريال.