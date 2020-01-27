“رواق كلمات” يقدّم تقنيات فن كتابة القصة

كل الوطن – الرياض:

يقيم نادي المنطقة الشرقية الأدبي مساء غد الاثنين اللقاء الرابع لـ «رواق كلمات» والذي يعد أحد برامج النادي الجديدة مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وقالت المشرفة العامة على الرواق ورئيسة اللجنة النسائية بالنادي أحلام المنصور إن اللقاء يتضمن ورشة عمل إبداعية بعنوان “تقنيات فن كتابة القصة” حيث يستضيف القاصة والروائية إيمان الطالب للحديث عنها وتديره منسقة الرواق منيرة الهاجري.

ودعت كل المهتمات بفن القصة وتقنيات كتابتها للحضور والتفاعل مع هذه الورشة التي ستقام في القسم النسائي بقاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مقر النادي في حي المزروعية بمدينة الدمام.