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السجن والإبعاد عن الإمارات للفنانة المغربية مريم حسين

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-27T09:29:44+03:00
2020-01-27T09:31:33+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
السجن والإبعاد عن الإمارات للفنانة المغربية مريم حسين

أصدرت محكمة جنح دبي، أمس الأحد، حكما نهائيا غير قابل للاستئناف بحق الفنانة المغربية مريم حسين بتهمة هتك العرض والسب والشتم، وتبرئة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

فبعد مرور أكثر من سنتين، على الأزمة القضائية بين الإعلامي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي والفنانة مريم حسين، والتي هزت مواقع التواصل الاجتماعي حين وصف الجسمي فيديو مريم مع مغني راب في دبي أثناء احتفالات رأس السنة “بالإباحي”، وردها عليه، ووقوع مشادات وتبادل سباب بينهما.

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وقضت المحكمة بسجن مريم حسين مدة شهر، وإبعادها عن الإمارات بتهمة هتك العرض، فيما برأت الجسمي مجددا من كل التهم.

وكان الجسمي قد نشر سابقا، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا “يا غريب كن أديب، راعي قوانين وعادات البلد الذي تعيش فيه”.

وأضاف: “إننا في دولة عدالة والقانون الإماراتي واضح ويحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق، ويعاقب كل من يخل بالآداب العامة”.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368150

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