دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — كشف وزير الصحة الصيني ما شياووي بعض الأنباء السيئة للغاية يوم الأحد عن فيروس كورونا الذي بدأ في ووهان، وقال إنه يمكن أن ينتقل بين الناس قبل ظهور الأعراض عليهم.

وقال الدكتور ويليام شافنر، مستشار للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: “يُعتبر ذلك تغييراً في اللعبة”.

ومن الصعب للغاية احتواء فيروس إذا كان المريض ينقل المرض قبل أن يدرك أنه مصاب به بأسابيع.

وقال شافنر المتخصص في الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت: “يعني ذلك أن العدوى أكبر بكثير مما كنا نعتقد في الأصل، وذلك أسوأ مما توقعنا”.

وإذا كان وزير الصحة الصيني محق، فهذا يعني أن الحالات الثلاث المؤكدة في الولايات المتحدة ربما تكون قد حدثت نتيجة عدوى أثناء السفر من ووهان إلى كاليفورنيا، وإلينوي، وواشنطن.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 50 شخصاً في الصين وأصاب الآلاف هناك، وقد انتقل بعيداً إلى الولايات المتحدة وفرنسا وكندا.

“سيتعين علينا إعادة تقييم استراتيجيتنا”

ووفقاً للدكتورة نانسي ميسونير، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي، والتي تحدثت في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، يعتقد مسؤولو الصحة في أمريكا أن فيروس ووهان لديه فترة حضانة تبلغ حوالي أسبوعين.

لكن حتى يوم الجمعة، أفاد مسؤولو الصحة بأنهم يعتقدون أنه لم يكن هناك أي خطر كبير في نقل المرض خلال فترة الحضانة هذه.

وقالت الدكتورة جينيفر لايدن، عالمة الأوبئة في وزارة الصحة في إلينوي، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: “بناءً على ما نعرفه الآن حول هذا الفيروس، فإن اهتمامنا بانتقاله قبل ظهور الأعراض منخفض، لذلك هذا أمر مطمئن”.

وأفاد بعض خبراء الأمراض المعدية لـCNN، أن الأخبار من وزير الصحة الصيني يجب أن تشجع مسؤولي الصحة على تغيير هذا التفكير.

وأضاف شافنر: “على افتراض أن الوزير الصيني على حق، سيتعين علينا إعادة تقييم استراتيجيتنا، وهذا أمر مؤكد”.

وأشار الدكتور بول أوفيت، مستشار آخر في مراكز السيطرة على الأمراض منذ فترة طويلة، إلى أنه بالنظر إلى أخبار الوزير يعتقد أنه على مسؤولي الصحة تنبيه الناس الذين كانوا على متن الرحلات الجوية التي استقلها المرضى الأمريكيون الثلاث من ووهان، بأنهم ربما سافروا مع شخص مصاب.

هل المسؤولون في الصين على حق؟

وفي ظل انتشار سريع، دائم التطور مثل هذا التفشي، تتغير المعلومات غالباً.

ولم يشرح وزير الصحة الصيني، سبب اعتقاده أن الفيروس قد ينتشر قبل ظهور الأعراض لدى شخص ما، مما يجعل بعض الخبراء بشككون في الأمر.

وقال مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا: “أشك بشدة بأن المسؤولين الحكوميين الصينيين لديهم أي بيانات تدعم هذا البيان. على مدى 17 عاماً من العمل مع فيروسات كورونا، لم أعلم بأي دليل يظهر أن شخصا ما كان معدياً خلال فترة حضانة للفيروس”.

وكانت فيروسات كورونا السبب في متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وتسببا في وفاة مئات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ومن ناحية أخرى، قال أوفيت إنه لن يتفاجأ فيما إذا كان وزير الصحة الصيني محقاً بانتشار فيروس كورونا الصيني قبل ظهور الأعراض لدى الناس. وأوضح أن أمراض الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، وجدري الماء، تنتشر بهذه الطريقة.

ورغم من ذلك، إلا أنه متفائل بأن الولايات المتحدة يمكنها السيطرة على انتشاره قبل فوات الوقت، كما حصل في الصين. وذلك لأن انتشاره لا يعتمد فقط على الفترة الزمنية للعدوى، بل يعتمد أيضاً على مدى سهولة انتشار الفيروس.