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أخطاء في نسخة القرآن المترجمة للعبرية.. ومجمع الملك فهد يرد!

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-27T13:42:54+03:00
2020-01-27T13:45:49+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
أخطاء في نسخة القرآن المترجمة للعبرية.. ومجمع الملك فهد يرد!

علق حساب مجمع الملك فهد في موقع “تويتر” أمس الأحد على تقرير وكالة “شهاب” الفلسطينية بخصوص ما صدر عن الوكالة من أن نسخة القرآن المعتمدة من مجمع الملك فهد “تعرضت إلى أخطاء كارثية عند ترجمتها للعبرية، حيث استبدل اسم المسجد الأقصى بالهيكل ولم يذكر اسم النبي محمد”.

وجاء الرد من خلال سؤال أحد المتابعين لوزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الذي ورد فيه: “وصلني هذا الرابط لشخص يدعي أخطاء في ترجمة القرآن للغة العبرية.. لذى نرجو منكم الإطلاع للرد.. نسأل الله لكم التوفيق والسداد”.

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وأجاب المجمع: “نشكر لك اهتمامك وحرصك، وصلت الرسالة وتم عرض المقطع على الجهة المختصة في المجمع، وفي انتظار الإجراء المناسب من قبل إدارة المجمع بعد التحقق والدراسة”.

ويعرض الموقع الإلكتروني لمجمع فهد لطباعة المصحف الشريف، نسخة القرآن المترجمة للعبرية في موقعه، ضمن نسخ القرآن المترجمة لـ 74 لغة والمعتمدة من طرف المجمع.

وتقول الوكالة الفلسطينية أن النسخة كانت متاحة للجمهور في ملف pdf حتى مساء يوم السبت قبل نشر “شهاب” تقريرا مصورا يُظهر وجود مئات الأخطاء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368210

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