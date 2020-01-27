أخطاء في نسخة القرآن المترجمة للعبرية.. ومجمع الملك فهد يرد!

علق حساب مجمع الملك فهد في موقع “تويتر” أمس الأحد على تقرير وكالة “شهاب” الفلسطينية بخصوص ما صدر عن الوكالة من أن نسخة القرآن المعتمدة من مجمع الملك فهد “تعرضت إلى أخطاء كارثية عند ترجمتها للعبرية، حيث استبدل اسم المسجد الأقصى بالهيكل ولم يذكر اسم النبي محمد”.

وجاء الرد من خلال سؤال أحد المتابعين لوزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الذي ورد فيه: “وصلني هذا الرابط لشخص يدعي أخطاء في ترجمة القرآن للغة العبرية.. لذى نرجو منكم الإطلاع للرد.. نسأل الله لكم التوفيق والسداد”.

وأجاب المجمع: “نشكر لك اهتمامك وحرصك، وصلت الرسالة وتم عرض المقطع على الجهة المختصة في المجمع، وفي انتظار الإجراء المناسب من قبل إدارة المجمع بعد التحقق والدراسة”.

أطلقت #وزارة_الشؤون_الإسلامية

ترجمات لمعاني القرآن من إنتاج#مجمع_الملك_فهد لطباعة المصحف الشريف عبر الرابطhttps://t.co/eTigsCXO5G

وذلك تجسيداً لرسالتها في خدمة القرآن الكريم وفق توجيهات القيادة الرشيدة . — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) January 8, 2020

ويعرض الموقع الإلكتروني لمجمع فهد لطباعة المصحف الشريف، نسخة القرآن المترجمة للعبرية في موقعه، ضمن نسخ القرآن المترجمة لـ 74 لغة والمعتمدة من طرف المجمع.

وتقول الوكالة الفلسطينية أن النسخة كانت متاحة للجمهور في ملف pdf حتى مساء يوم السبت قبل نشر “شهاب” تقريرا مصورا يُظهر وجود مئات الأخطاء.