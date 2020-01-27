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رد فعل غير متوقّع لسعودي طلب من شاب بيعه دراجته! (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
رد فعل غير متوقّع لسعودي طلب من شاب بيعه دراجته! (فيديو)

أثار فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يظهر رد فعل رجل سعودي طلب من شاب أن يبيعه دراجته، أثار استحسان الكثيرين.

ويظهر في الفيديو الرجل وهو يمازح شابا يركب دراجة مع رفاقه قائلا له: “هل تبيع سيارتك؟”، فيجيب الشاب: “جعلها فداك، حنا ما نبيع.. نهدي ونعطي مما يجود بيدينا”.

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ودفع الرد البليغ للشاب الرجل للقيام برد فعل غير متوقع، حيث أقسم على إهدائه سيارته المرسيدس، وسط ذهول الشاب الذي رفضها في البداية، لكن أمام إصرار الرجل وافق وقبل رأسه شاكرا إياه.

ولم يتسن التأكد من صحة الفيديو.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368236

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