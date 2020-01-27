إصابة طبيب صيني مشهور بفيروس “كورونا” القاتل عبر العينين

حذر العلماء من أن فيروس كورونا القاتل الذي يكتسح العالم بسرعة يمكن أن ينتقل عبر العيون.

وصدم الطبيب الصيني الشهير وانغ غوانغفا، الذي ساعد بلاده في محاربة فيروس السارس القاتل عام 2003، العالم بالكشف عن احتمالية إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

ويخشى غوانغفا، الذي قاد فريقا من الخبراء إلى ووهان، المقاطعة الصينية التي ظهر فيها الفيروس القاتل لأول مرة، من احتمال إصابته بالعدوى التي تسببت بالفوضى في الصين والعالم حاليا، لأنه لم يكن يرتدي نظارات واقية، أثناء زيارته للمرضى المصابين.

وأكد كبار الخبراء أن هذا الأمر “ممكن للغاية”، قائلا إن الفيروس يمكن أن يدخل العين إذا لمستها، يد المريض.

وحتى أنهم حذروا من أن الفيروس، ينتقل عن طريق العينين تماما كما العطس والسعال.

وأيد بول كيلام، أستاذ علم جينوم الفيروسات في جامعة إمبيريال كوليدج في لندن، في مقابلة مع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ادعاء الدكتور غوانغفا، من خلال شرح كيف يمكن للمرء أن يصاب بالتهابات الجهاز التنفسي بواسطة العينين.

وأوضح قائلا: “إن عينيك تتصل بأنفك من خلال القناة الدمعية، فإذا كنت تعاني من الحساسية فإن عينيك بهما سيلان وأنفك كذلك”، وتابع: “إذا وضعت الدواء في عينيك فإنك ستتذوقه في الجزء الخلفي من حلقك”.

وأشار البروفيسور كيلام إلى أنه: “ليس من غير المألوف أن تنتقل الإنفلونزا أو غيرها من الفيروسات بهذه الطريقة. فربما تصاب بالتهابات الجهاز التنفسي بواسطة العين”.

وقال البروفيسور كيلام يجب على موظفي الرعاية الصحية ارتداء نظارات واقية دائما أثناء علاج المرضى لأن كمامات الوجه تحمي الفم والأنف “ولن تحمي العينين”.

ودعم الدكتور مايكل هيد، باحث رئيسي في الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون، ادعاء البروفيسور كيلام، قائلا: “من المحتمل أن يكون انتقال العدوى عن طريق لمس العين .. ما يجعل من السهل انتشاره من شخص لآخر”.

وشرح قائلا: “فكر في الأمر مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، حيث أن لمس الأنف أو الفم أو العينين هو وسيلة لانتشارها”.

يذكر أن الدكتور غوانغفا يرأس قسم الطب الرئوي في مستشفى بكين الأول في الصين، وكان ضمن الخبراء الذي زاروا ووهان في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ظهر الفيروس لأول مرة.

وعندما عاد إلى بكين، أصيب غوانغفا بالتهاب الملتحمة (أو كما يعرف بالعين الوردية) في عينه اليسرى، وبعد حوالي ثلاث ساعات أصيب بحمى ونزلات حادة، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

اعتقد أنه كان مصابا بالإنفلونزا لأنه لم ير أيا من المرضى في ووهان يعانون من التهاب الملتحمة. لكن في وقت لاحق عندما أخذ دواء الإنفلونزا ولم ينجح في ذلك ، خضع لاختبار فيروس كورونا الذي ظهر إيجابياً. وأدرك أن الفيروس انتشر عبر العينين.

وأوضح غوانغفا: “تم تشخيصي وتبدو حالتي على ما يرام”، وقال إنه سيحصل على حقنة دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

المصدر: ديلي ميل