وفاة الناشطة التونسية “لينا بن مهني”

توفيت صبيحة اليوم الإثنين، المدونة والناشطة الحقوقية التونسية، لينا بن مهني، المعارضة السابقة لنظام الرئيس المخلوع بن علي، عن عمر يناهز 36 سنة، بعد صراع مع مرض القصور الكلوي.

الفقيدة هي ابنة الشخصية اليسارية، الصادق بن مهني، وهي ناشطة حقوقية وأستاذة جامعية في اللغة الإنكليزية بتونس. وتعتبر من أبرز رموز الثورة التونسية، التي بدأت يوم 14 يناير 2011، من خلال مساهماتها الكبرى عبر مدونتها “بنية تونسية”، حيث اعتبرها أبناء بلدها نافذة تونس على العالم.

وفي آخر منشور لها يوم أمس، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” كتبت: ” نحن شعب لا يتعظ من ماضيه ولا يحفظ دروس التاريخ، وكأنني بنا شعب قصير الذاكرة، أودعوني أقول معدوم الذاكرة …”

واختتمت منشورها بجملة: ” فلا تنخدعوا بالتهريج وبالمسرحيات. من شبّ على شيء شاب عليه”.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية