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غزة.. بدء صرف منحة مالية قطرية لـ70 ألف أسرة فقيرة بواقع 100 دولار لكل عائلة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
غزة.. بدء صرف منحة مالية قطرية لـ70 ألف أسرة فقيرة بواقع 100 دولار لكل عائلة

قطاع غزة- وكالات:  بدأت دولة قطر، الأحد، بصرف مساعدات مالية لنحو 70 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وتجمّع الآلاف من المواطنين، صباحا، أمام فروع بنك البريد (حكومي) الموزّعة في محافظات القطاع، لتلقّي المساعدات النقدية.

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وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، قد أعلن الأربعاء الماضي، عن صرف المساعدات، لـ 70 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية “شهرية”، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة قطاع غزة.

وهذه هي المرة الثانية عشر، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.

ويعاني قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368255

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