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مواطن مصري ينقذ ابنته بأعجوبة من أسفل القطار

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
مواطن مصري ينقذ ابنته بأعجوبة من أسفل القطار

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك” و”تويتر” مقطع فيديو لفتاة صغيرة سقطت تحت أحد القطارات بمحطة الإسماعيلية، لكن سرعة بديهة الأب حالت دون مصرعها.

ويظهر المقطع فتاة صغيرة سقطت تحت أحد القطارات بمحطة الإسماعيلية، الأمر الذي دفع والدها إلى إلقاء نفسه عليها، في رد فعل سريع قبل أن يصل القطار بثوان، وقام باحتضانها إلى أن مر القطار، ونجا الأب وابنته.

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وأوضح النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفتاة كانت تمر عبر قضبان السكك الحديدية، ولكن القطار كان يقترب منها وأطلق صافرة التنبيه، مما أدى إلى فزع الفتاة وفقدانها للوعي، ولكن الأب تمكن من إنقاذها في اللحظات الأخيرة.

المصدر: فيتو

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368262

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