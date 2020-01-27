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انفصلت عن زوجها فاحتفلت بفستان الزفاف الأبيض (فيديو)
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368266
مع الدكتور فادي نصر
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غزة.. بدء صرف منحة مالية قطرية لـ70 ألف أسرة فقيرة بواقع 100...
صندوق النقد: 180 مليار دولار احتياجات الكويت التمويلية خلال 6 سنوات
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إصابة طبيب صيني مشهور بفيروس “كورونا” القاتل عبر العينين
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