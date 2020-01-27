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قرار عاجل من النيابة السعودية بشأن “قاذف” بنات نجران

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-27T16:59:49+03:00
2020-01-27T17:01:34+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
قرار عاجل من النيابة السعودية بشأن “قاذف” بنات نجران

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية إنه تم التوجيه بالقبض على الشخص الذي ظهر في فيديو وهو يشتم طالبات جامعيات في منطقة نجران وينعتهن بأوصاف مشينة.

وأضاف أنه “بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادا إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقا للمواد (24 ، 27 ، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وفحص الحسابات الشخصية والمعرفات الرقمية للمقطع، والقبض على الشخص المعنى بالإجراء واستكمال الإجراءات النظامية بحقه”.

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https://twitter.com/NajranToday/status/1221581288668385280

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعا والمصونة نظاما تحت طائلة المساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

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وتداول نشطاء مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن إساءة أحد الأشخاص السعوديين إلى طالبات الجامعة في إحدى المناطق ونعتهن بأوصاف مشينة تنطوي على القذف والشتم، مصاحبا ذلك الأمر بتصوير بعض الفتيات في مكان عام، وإسقاط بعض تلك الأوصاف المشينة بحقهن.

المصدر: صحيفة الوطن السعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368269

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