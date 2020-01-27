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وزير الخارجية السعودي: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
وزير الخارجية السعودي: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة

كل الوطن – متابعات

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة، بعد أن سمحت إسرائيل لمواطنيها رسميا بزيارة السعودية.

وقال بن فرحان، في مقابلة مع قناة “CNN” الأمريكية، اليوم الاثنين، إن موضوع إقامة علاقات مع إسرائيل مرهون بمسألة إبرامها اتفاق سلام مع الفلسطينيين، مبينا: “نحن نشجع بشدة على التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع”.

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وأضاف: “وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة، على ما أعتقد”.

وتعليقا على القرار، الذي أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية، ويقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال، أكد بن فرحان أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة.

وقال: “سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن”.

وأكد وزير الخارجية، أنه لم يطلع على خطة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، وفضل عدم الكشف عن رأيه بشأنها.

وأوضح بن فرحان: “نواصل دعم جميع الجهود الصادقة للتوصل إلى تسوية عادلة، ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن تحل هذه القضية، ولكن في سياق حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وسندعم جميع الجهود التي تثمر عن ذلك”.

المصدر: CNN

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=368278

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